Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его в первые два года во главе «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».
Владелец лондонского клуба Роман Абрамович позвонил 40-летнему специалисту на прошлой неделе и заверил, что даст ему не менее двух лет во главе команды, сообщает The Sunday Times.
После этого, как отмечает источник, Лэмпард согласился возглавить «Челси».
Лондонцам придется заплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.
В дебютном сезоне в качестве главного тренера Лэмпард вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф за место в премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».
Сегодня «Челси» покинул Маурицио Сарри. Итальянец возглавил «Ювентус».
Назначать Лэмпарда в «Челси» слишком рано. Еще не очень понятно, какой он тренер