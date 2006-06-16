Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его в первые два года во главе «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить .

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович позвонил 40-летнему специалисту на прошлой неделе и заверил, что даст ему не менее двух лет во главе команды, сообщает The Sunday Times.

После этого, как отмечает источник, Лэмпард согласился возглавить .

Лондонцам придется заплатить 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.

В дебютном сезоне в качестве главного тренера Лэмпард вывел в финал плей-офф за место в премьер-лиге, где команда уступила «Астон Вилле».

Сегодня «Челси» покинул Маурицио Сарри. Итальянец возглавил «Ювентус».

Назначать Лэмпарда в «Челси» слишком рано. Еще не очень понятно, какой он тренер