Дмитрий Булыкин: «Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему нет?»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы по округу №43.

– Как вам пришла идея стать депутатом?

– Многие спортсмены идут в политику. Не вижу в этом ничего необычного. Вот и я решил попробовать собрать подписи и избраться в Мосгордуму. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Вам кто-то посоветовал начать политическую карьеру?

– Нет. Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему бы и нет? Почему действительно не начать политическую карьеру? Вот только где и как... Не было конкретики. Попробую начать с городской думы. А дальше посмотрим. Пока я только сделал лишь маленький шаг. Подал заявление, начал собирать подписи. Вся основная работа – еще впереди.

– Что вы хотите поменять в Москве? Что вас не устраивает?

– Да много чего нужно изменить. Моя главная задача – сделать так, чтобы спорт был в каждом дворе. Чтобы все желающие занимались на улице спортом или физкультурой. Футбольные поля, турники... Все должно быть доступно, комфортно, рядом с домом. Чтобы дети не сидели по подъездам, не пили и не нюхали всякую дрянь в подворотнях, – сказал Булыкин.

В последнее время Булыкин был советником в руководстве «Локомотива».

Булыкин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы