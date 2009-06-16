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Начальник ГИБДД Удмуртии: «Проводится административное расследование по видео с Загитовой за рулем»

Теги сборная России происшествия женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал о том, как продвигается расследование по делу о возможном нарушении ПДД олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой

1 мая Загитова на своей странице в инстаграм выложила видео, на котором водит машину. На тот момент ей было 16 лет (18 мая исполнилось 17 – прим. Sports.ru). 

«На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео. Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах.

Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место, на какой машине она ехала, все обстоятельства.

В противном случае административное постановление будет отменено, и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно.

Разберемся, все будет в соответствии с законом», – сказал Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск». 

Помните Загитову за рулем без прав и ремня? Похоже, ее оштрафуют

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