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Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус»

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Наполи Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри назначен новым главным тренером «Ювентуса».

60-летний специалист перешел в туринскую команду из «Челси», заключив контракт на три года.

Ранее стало известно, что «Юве» заплатит за тренера компенсацию в размере пяти миллионов фунтов.

В «Челси» итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял «Эмполи» и «Наполи».

Слово «сарризм» есть даже в итальянском словаре. Пора окончательно разобраться, что это такое

Сарри в Лондоне скучал по кофе от легендарного Томмазо: он в «Наполи» 40 лет, угощал еще Марадону

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