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«Ювентус» намерен вернуть Погба. «МЮ» хочет 150 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус Павел Недвед премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мино Райола Поль Погба агенты Футбол

«Ювентус» претендует на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринский клуб серьезно относится к возвращению 26-летнего хавбека.

Директор «Ювентуса» Павел Недвед активно контактирует со своим другом и агентом игрока Мино Райолой, чтобы опередить «Реал» в борьбе за футболиста и вернуть в Турин.

«Манчестер Юнайтед», по данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, хочет за Погба 150 миллионов евро.

Контракт француза с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года. 26-летний чемпион мира играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В минувшем сезоне он забил 13 голов и отдал 9 пасов в 35 матчах АПЛ. Статистику игрока можно изучить здесь.

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