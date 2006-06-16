«Ювентус» намерен вернуть Погба. «МЮ» хочет 150 млн евро

«Ювентус» претендует на полузащитника Поля Погба.

Туринский клуб серьезно относится к возвращению 26-летнего хавбека.

Директор Павел Недвед активно контактирует со своим другом и агентом игрока Мино Райолой, чтобы опередить в борьбе за футболиста и вернуть в Турин.

, по данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, хочет за Погба 150 миллионов евро.

Контракт француза с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года. 26-летний чемпион мира играл за с 2012 по 2016 год.

В минувшем сезоне он забил 13 голов и отдал 9 пасов в 35 матчах АПЛ. Статистику игрока можно изучить здесь.

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