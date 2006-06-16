«Ювентус» намерен вернуть Погба. «МЮ» хочет 150 млн евро

«Ювентус» претендует на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Туринский клуб серьезно относится к возвращению 26-летнего хавбека.
Директор «Ювентуса» Павел Недвед активно контактирует со своим другом и агентом игрока Мино Райолой, чтобы опередить «Реал» в борьбе за футболиста и вернуть в Турин.
«Манчестер Юнайтед», по данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, хочет за Погба 150 миллионов евро.
Контракт француза с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года. 26-летний чемпион мира играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
В минувшем сезоне он забил 13 голов и отдал 9 пасов в 35 матчах АПЛ. Статистику игрока можно изучить здесь.
«Ислам – это не терроризм». Интервью Погба про религию, расизм и стиль