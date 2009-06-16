Лига наций. Россия в гостях у Ирана, США против Франции и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Ирана в матче третьей недели Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

3-я неделя

Урмия, Иран

Иран – Россия – 17.00

Польша – Канада – 14.00

Канны, Франция

Аргентина – Германия – 15.00

Франция – США – 18.00

Гондомар, Португалия

Китай – Сербия – 17.00

Португалия – Бразилия – 20.00

Варна, Болгария

Япония – Австралия – 17.00

Италия – Болгария – 20.40

Турнирное положение: Иран – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Россия – 7-1 (20), Бразилия – 7-1 (19), Франция – 6-2 (19), Италия – 6-2 (18), США – 4-4 (13), Канада – 4-4 (12), Польша – 4-4 (12), Сербия – 4-4 (10), Аргентина – 3-5 (10), Япония – 3-5 (8), Болгария – 3-5 (8), Португалия – 2-6 (7), Германия – 2-6 (5), Австралия – 1-7 (6), Китай – 1-7 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».