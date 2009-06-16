Реклама 18+
Реклама 18+

Лига наций. Россия в гостях у Ирана, США против Франции и другие матчи

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Португалии сборная Аргентины сборная Австралии сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

Сегодня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Ирана в матче третьей недели Лиги наций. 

Лига наций

Мужчины

3-я неделя

Урмия, Иран

Иран – Россия – 17.00

Польша – Канада – 14.00

Канны, Франция

Аргентина – Германия – 15.00

Франция – США – 18.00

Гондомар, Португалия

Китай – Сербия – 17.00

Португалия – Бразилия – 20.00

Варна, Болгария

Япония – Австралия – 17.00

Италия – Болгария – 20.40

Турнирное положение: Иран – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Россия – 7-1 (20), Бразилия – 7-1 (19), Франция – 6-2 (19), Италия – 6-2 (18), США – 4-4 (13), Канада – 4-4 (12), Польша – 4-4 (12), Сербия – 4-4 (10), Аргентина – 3-5 (10), Япония – 3-5 (8), Болгария – 3-5 (8), Португалия – 2-6 (7), Германия – 2-6 (5), Австралия – 1-7 (6), Китай – 1-7 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться