Алексеев о вечеринке новичков в Канаде: «Старшак взял метлу, на ее конец – презерватив. И каждому засовывал в задницу»

Нападающий «СайПы» Ярослав Алексеев поделился историями о том, как проходили вечеринки новичков в канадских лигах.
– В «Шербруке» и «Бэ-Комо» жили у франкоканадцев?
– Ване Чеховичу повезло – он жил в одной и той же семье, а я сменил четыре. В основном все на французском разговаривали. Первая семья – самая странная. Каждый вечер спрашивали меня, как дела.
Проходило 15 минут, и они заново задавали тот же вопрос. И со всеми в доме так. Трое детей, мамаша – глупая блондинка, вся «сделанная», готовить не умеет. Проблемы со стиркой были.
– Как вы оттуда выбрались?
– Рассказал отцу, и он сказал, что их срочно нужно менять. Когда обратился с этим вопросом к менеджеру, он мгновенно отреагировал: «Crazy family?» («сумасшедшая семейка» – прим. Sports.ru).
– Какая еще жесть творилась в Канаде?
– О, самая главная – вечеринка новичков. Я был умный и сразу откупился за 20 баксов.
Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало.
Первый раунд – все выпили по пять бокалов пива, последнему добавили еще пять шотов водки.
Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость.
В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свою печеньку. А в итоге – заставили всех.
– Что еще творили?
– Совсем не понравилась вечеринка в следующем году. На всех парней одели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке.
Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец – презерватив.
Он вызывал по одному, и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных. Фигня какая-то неадекватная, – сказал Алексеев.