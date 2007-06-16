Алексеев о вечеринке новичков в Канаде: «Старшак взял метлу, на ее конец – презерватив. И каждому засовывал в задницу»

Нападающий «СайПы» Ярослав Алексеев поделился историями о том, как проходили вечеринки новичков в канадских лигах.

– В «Шербруке» и «Бэ-Комо» жили у франкоканадцев?

– Ване Чеховичу повезло – он жил в одной и той же семье, а я сменил четыре. В основном все на французском разговаривали. Первая семья – самая странная. Каждый вечер спрашивали меня, как дела.

Проходило 15 минут, и они заново задавали тот же вопрос. И со всеми в доме так. Трое детей, мамаша – глупая блондинка, вся «сделанная», готовить не умеет. Проблемы со стиркой были.

– Как вы оттуда выбрались?

– Рассказал отцу, и он сказал, что их срочно нужно менять. Когда обратился с этим вопросом к менеджеру, он мгновенно отреагировал: «Crazy family?» («сумасшедшая семейка» – прим. Sports.ru).

– Какая еще жесть творилась в Канаде?

– О, самая главная – вечеринка новичков. Я был умный и сразу откупился за 20 баксов.

Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало.

Первый раунд – все выпили по пять бокалов пива, последнему добавили еще пять шотов водки.

Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость.

В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свою печеньку. А в итоге – заставили всех.

– Что еще творили?

– Совсем не понравилась вечеринка в следующем году. На всех парней одели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке.

Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец – презерватив.

Он вызывал по одному, и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных. Фигня какая-то неадекватная, – сказал Алексеев.