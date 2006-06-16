Экипаж «Тойоты» в составе Буэми, Накадзимы и Алонсо выиграл «24 часа Ле-Мана», «СМП» Петрова, Алешина и Вандорна – на третьем месте

WEC
24 часа Ле-Мана
15-16 июня 2019 года
Гонка
1. Себастьян Буэми / Кадзуки Накадзима / Фернандо Алонсо («Тойота», №8, LMP1) – 385 кругов
2. Майк Конвей / Камуи Кобаяси / Хосе-Мария Лопес («Тойота», №7, LMP1) +16,972
3. Виталий Петров / Михаил Алешин / Стоффель Вандорн («СМП», №11, LMP1) +7 кругов
LM P2
6(1). Николя Лапьер / Андре Негран / Пьер Тирье («Сигнатек» / «Альпин-Гибсон», №36) +18 кругов
7(2). Хо-Пин Тонг / Стефан Ришельми / Габриэль Обри («Джеки Чан ДС Рейсинг» / «Орека-Гибсон», №38) + 19 кругов
8(3). Франсуа Перродо / Матье Ваксивьер / Лоик Дюваль («ТДС Рейсинг» / «Орека-Гибсон», №28) + 19 кругов
LM GTE Pro
20(1). Алессандро Пьер Гуиди / Джеймс Каладо / Даниэль Серра («АФ Корсе» / «Феррари», №51) +33 круга
21(2). Рихард Литц / Джанмария Бруни / Фредерик Маковецки («Порше ГТ», №91) +33 круга
22(3). Патрик Пиле / Эрл Бамбер / Ник Танди («Порше ГТ», №93) +33 круга
LM GTE Am
32(1). Бен Китинг / Йероен Бликемолен / Фелипе Фрага («Китинг Моторспортс» / «Форд», №85) +51 круг
33(2). Йорг Бергмайстер / Патрик Линдси / Эджидио Перфетти («Тим Проджект» / «Порше», №56) +51 круг
34(3). Джеффри Сигал / Родриго Баптиста / Вей Лу («ЖМВ Моторспорт» / «Феррари», №84) +52 круга
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