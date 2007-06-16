L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

Форвард «ПСЖ» может покинуть команду в это межсезонье.

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.

Сообщается, что Неймар дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в и тоже хочет уйти.

Агент Пини Захави, который находится в плотном контакте с семьей игрока, начал работу по его возвращению в Испанию.

Президент «ПСЖ»: «Больше не потерплю суперзвездного поведения. Кому не нравится – чао, двери открыты»