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Склон у «Волгоград-Арены» размыло из-за сильного дождя

Теги премьер-лига Россия происшествия Олимп-ФНЛ видео Волгоград-Арена стадионы Р-Спорт Футбол

«Волгоград-Арена» пострадала из-за обильных осадков.

Склон у стадиона размыло после дождя. 

«По предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме», – сообщили в мэрии Волгограда.

На месте работают дорожные службы. Планируется, что последствия непогоды будут устранены к утру понедельника. Угрозы нарушения целостности склона у стадиона нет. 

На «Волгоград-Арене» уже проводились ремонтные работы после ливня в июле 2018 года. Тогда дождем был размыт грунт на склоне стадиона, были прорваны ливневые трубы, а также затоплены внутренние помещения арены.

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