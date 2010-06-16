Склон у «Волгоград-Арены» размыло из-за сильного дождя

«Волгоград-Арена» пострадала из-за обильных осадков.

Склон у стадиона размыло после дождя.

«По предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме», – сообщили в мэрии Волгограда.

На месте работают дорожные службы. Планируется, что последствия непогоды будут устранены к утру понедельника. Угрозы нарушения целостности склона у стадиона нет.

На «Волгоград-Арене» уже проводились ремонтные работы после ливня в июле 2018 года. Тогда дождем был размыт грунт на склоне стадиона, были прорваны ливневые трубы, а также затоплены внутренние помещения арены.