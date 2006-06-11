Зидан убедил руководство «Реала», что нужно приобрести Погба, а не Эриксена. Игрок готов пойти на понижение зарплаты

«Реал» твердо намерен приобрести полузащитника Поля Погба.

По информации Marca, главный тренер Зинедин Зидан выиграл спор у руководства относительно Погба. Именно француз теперь является приоритетом относительно хавбека Кристиана Эриксена.

сделает все, чтобы подписать Погба. «МЮ» потребует за игрока не менее 150 миллионов евро, и «Реал» попытается максимально сбить эту цену.

У Зидана уже есть соглашение с хавбеком. Погба готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с тем, что он сейчас получает в Англии, «Реал» же в знак компенсации даст ему контракт на 6 лет.

Зидан считает подписание Погба ключевым для клуба, француз убежден, что его игра в завершена.