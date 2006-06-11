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Зидан убедил руководство «Реала», что нужно приобрести Погба, а не Эриксена. Игрок готов пойти на понижение зарплаты

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Кристиан Эриксен Поль Погба Футбол

«Реал» твердо намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации Marca, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл спор у руководства относительно Погба. Именно француз теперь является приоритетом относительно хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

«Реал» сделает все, чтобы подписать Погба. «МЮ» потребует за игрока не менее 150 миллионов евро, и «Реал» попытается максимально сбить эту цену.

У Зидана уже есть соглашение с хавбеком. Погба готов пойти на понижение зарплаты по сравнению с тем, что он сейчас получает в Англии, «Реал» же в знак компенсации даст ему контракт на 6 лет.

Зидан считает подписание Погба ключевым для клуба, француз убежден, что его игра в «Манчестер Юнайтед» завершена.

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