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Александр Елагин: «По уровню Дзюба подходит АПЛ, вполне мог бы заиграть в «МЮ». Чем он хуже Лукаку?»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия Александр Елагин Чемпионат.com Футбол

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в чемпионат Англии.

«Как отношусь к возможному отъезду Дзюбы в Англию? Да пусть едет! Дзюба – футболист, по уровню подходящий АПЛ. Нужен только характер, а сыграть он может где угодно. Вполне мог бы заиграть в том же «Манчестер Юнайтед».

Чем он хуже Лукаку? Дзюба же не пробовал себя на этом уровне! Лукаку чуть ли не с 14 лет на высоком уровне: «Андерлехт», потом АПЛ. А Дзюба где был? Ростов, Екатеринбург, Тула. Даже начинал уже не в романцевском «Спартаке», а в дворовом.

Мы видели мастерство Дзюбы, оно у него есть, и немало. Но там даже не оно нужно, а характер. Если он готов 38 матчей на пределе играть, то отлично. Там нельзя как в России – провести на топ-уровне 10–15 игр в сезоне, а дальше в потолок плевать. В АПЛ каждый матч – на убой. Дзюбе 31 – еще три-четыре сезона он пылить способен в Англии. Если захочет», – сказал Елагин.

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