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«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером

Теги Рома премьер-лига Украина Шахтер серия А Италия трансферы Паулу Фонсека Футбол

У «Ромы» появился новый главный тренер.

Им стал португалец Паулу Фонсека. Он подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Сообщалось, что тренер будет зарабатывать в районе 2,5 млн евро в год, а «Шахтер» получит компенсацию в размере 2 миллионов евро.

Ранее Фонсека тренировал «Шахтер». Он возглавил украинскую команду в июне 2016 года. Под его руководством «Шахтер» выиграл три чемпионата Украины, три Кубка страны и один Суперкубок.

Фонсека станет восьмым тренером «Ромы» за 8 лет правления Джеймса Паллотты в клубе.

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