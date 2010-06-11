Бенитес ведет переговоры с «Челси»

«Челси» ведет поиски замены главному тренеру Маурицио Сарри.
По информации Tuttosport, лондонцы вступили в переговоры с Рафаэлем Бенитесом. Это позволит ускорить переход Маурицио Сарри в «Ювентус».
Переговоры по Бенитесу проходят в оптимистичном ключе. «Челси» готов отпустить Сарри в «Юве» только тогда, когда найдет ему замену.
Ожидается, что «Ювентус» может назначить Сарри в течение ближайших двух суток.
Бенитес пока что не договорился о контракте с «Ньюкаслом», в котором проработал три года. Испанец возглавлял «Челси» в 2012-2013 годах.