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Бенитес ведет переговоры с «Челси»

Теги Челси Рафаэль Бенитес Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

«Челси» ведет поиски замены главному тренеру Маурицио Сарри.

По информации Tuttosport, лондонцы вступили в переговоры с Рафаэлем Бенитесом. Это позволит ускорить переход Маурицио Сарри в «Ювентус».

Переговоры по Бенитесу проходят в оптимистичном ключе. «Челси» готов отпустить Сарри в «Юве» только тогда, когда найдет ему замену.

Ожидается, что «Ювентус» может назначить Сарри в течение ближайших двух суток.

Бенитес пока что не договорился о контракте с «Ньюкаслом», в котором проработал три года. Испанец возглавлял «Челси» в 2012-2013 годах.

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