Бенитес ведет переговоры с «Челси»

ведет поиски замены главному тренеру Маурицио Сарри.

По информации Tuttosport, лондонцы вступили в переговоры с Рафаэлем Бенитесом. Это позволит ускорить переход Маурицио Сарри в .

Переговоры по Бенитесу проходят в оптимистичном ключе. «Челси» готов отпустить Сарри в «Юве» только тогда, когда найдет ему замену.

Ожидается, что «Ювентус» может назначить Сарри в течение ближайших двух суток.

Бенитес пока что не договорился о контракте с «Ньюкаслом», в котором проработал три года. Испанец возглавлял «Челси» в 2012-2013 годах.

Новая форма «Челси» уже в продаже