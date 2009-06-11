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Киберспорт вошел в программу международных Гей-Игр-2022 в Гонконге

Теги ЛГБТ Киберспорт Гей-Игры Легкая атлетика

Федерация Гей-Игр (FGG) включила киберспорт в программу международных Гей-игр-2022, которые пройдут в Гонконге. 

Также в программу вошли черлидинг и фигурное катание – данные виды спорта отсутствовали в первоначальной заявке, но были добавлены из-за их большой популярности в Китае.

На Гей-Играх-2022 пройдут соревнования по футболу, теннису, баскетболу, регби, легкой атлетике, триатлону, парусному спорту, боевым искусствам, фехтованию, бодибилдингу и другим видам спорта.

Международные Гей-Игры проводятся с 1982 года. В 2022 году соревнования впервые состоятся в Азии. 

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