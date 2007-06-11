Гол Ионова принес России победу над Кипром – 1:0

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде победила Кипр (1:0).
Единственный гол на счету Алексея Ионова.
Россияне с 9 очками занимают второе место в группе I, лидирует сборная Бельгии, которая выиграла все четыре матча и набрала 12 баллов.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Стадион Нижний Новгород»
- Гол:
- 1:0 – 38 Ионов.
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Россия –
Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 90), Зобнин (Баринов, 78), Миранчук (Миранчук, 64), Дзюба.
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Кипр –
Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам (Питтас, 71), Маргаса, Георгиу (Эфрем, 46), Артиматас, Макрис (Шполярич, 81), Сотериу.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.