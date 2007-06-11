Гол Ионова принес России победу над Кипром – 1:0

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде победила Кипр (1:0).

Единственный гол на счету Алексея Ионова.

Россияне с 9 очками занимают второе место в группе I, лидирует сборная Бельгии, которая выиграла все четыре матча и набрала 12 баллов.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.