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Гол Ионова принес России победу над Кипром – 1:0

Теги Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде победила Кипр (1:0).

Единственный гол на счету Алексея Ионова.

Россияне с 9 очками занимают второе место в группе I, лидирует сборная Бельгии, которая выиграла все четыре матча и набрала 12 баллов.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

Россия – Кипр 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 38 Ионов.
РоссияГильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 90), Зобнин (Баринов, 78), Миранчук (Миранчук, 64), Дзюба.
КипрПардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам (Питтас, 71), Маргаса, Георгиу (Эфрем, 46), Артиматас, Макрис (Шполярич, 81), Сотериу.
Предупреждения:
Макрис (20), Головин (45), Маргаса (63), Кудряшов (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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