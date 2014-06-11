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Загитова, Трусова, Медведева и Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон-2019/20, Константинова и Воронов – в резерве

Теги Сергей Воронов сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева Александр Энберт пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Михаил Коляда Сергей Мозгов Софья Евдокимова Егор Базин Владимир Морозов Евгения Медведева Александр Петров Андрей Лазукин Андрей Багин Александр Самарин Анастасия Губанова Наталья Забияко Бетина Попова Антон Шулепов Анастасия Шпилевая Григорий Смирнов Александр Коровин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Алиса Ефимова Илья Спиридонов Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Роман Савосин Станислава Константинова Александр Галлямов Алина Загитова Софья Самодурова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Лина Кудрявцева Макар Игнатов Анна Щербакова Александра Трусова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аннабель Морозова Алена Косторная Фигурное катание

Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20.

Состав сборной России

Женщины

Алина Загитова
Алена Косторная
Евгения Медведева
Софья Самодурова
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Анастасия Губанова (резерв)
Станислава Константинова (резерв)

Мужчины

Дмитрий Алиев
Михаил Коляда
Андрей Лазукин
Роман Савосин
Александр Самарин
Сергей Воронов (резерв)
Макар Игнатов (резерв)
Александр Петров (резерв)
Антон Шулепов (резерв)

Пары

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Алиса Ефимова – Александр Коровин
Наталья Забияко – Александр Энберт
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов (резерв)

Танцы на льду

Софья Евдокимова – Егор Базин
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
Бетина Попова – Сергей Мозгов
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
Александра Степанова – Иван Букин
Аннабель Морозова – Андрей Багин (резерв)
Софья Шевченко – Игорь Еременко (резерв)
Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (резерв)

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