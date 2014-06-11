Загитова, Трусова, Медведева и Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон-2019/20, Константинова и Воронов – в резерве

Министерство спорта России утвердило список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/20.

Состав сборной России

Женщины



Алена Косторная

Евгения Медведева

Софья Самодурова

Александра Трусова



Анна Щербакова

Анастасия Губанова (резерв)

(резерв)

Мужчины

Дмитрий Алиев



Андрей Лазукин

Роман Савосин

Александр Самарин

(резерв)

Макар Игнатов (резерв)

Александр Петров (резерв)

Антон Шулепов (резерв)

Пары

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Алиса Ефимова – Александр Коровин

Наталья Забияко – Александр Энберт

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов (резерв)

Танцы на льду

Софья Евдокимова – Егор Базин

Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

Бетина Попова – Сергей Мозгов

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

Александра Степанова – Иван Букин

Аннабель Морозова – Андрей Багин (резерв)

Софья Шевченко – Игорь Еременко (резерв)

Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (резерв)