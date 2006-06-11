Погба об исламе: «Это религия уважения, а не терроризма. Она открыла мой разум и делает меня лучше»

Полузащитник Поль Погба рассказал о своем отношении к религии.

26-летний француз исповедует ислам. В мае он совершил паломничество в Мекку во время священного для мусульман месяца Рамадан.

«Для меня ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Ислам заставил меня измениться, понять многие вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри.

Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманином, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таким, уважая каждого.

Ислам – это не тот образ, который все видят, – терроризм. То, что мы слышим в средствах массовой информации, на самом деле является чем-то другим. Это нечто прекрасное. Вы можете сами убедиться в этом. Любой может обнаружить, что чувствует связь с исламом. Я пришел к этому, потому что у меня много друзей-мусульман. Мы постоянно обсуждаем религию.

Я задавал себе много вопросов, а потом начал проводить собственные исследования. Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то другое. Я почувствовал себя по-настоящему хорошо. С того дня я продолжал молиться. Надо молиться пять раз в день, просить прощения и благодарить за все, что у тебя есть.

Это религия, которая открыла мой разум и делает меня лучшим человеком. Я начал больше размышлять о загробной жизни. Ислам – это про уважение к человечеству и всему остальному», – сказал Погба.

«Ислам – не тот образ, который все видят: терроризм». Откровенное интервью Погба – про религию, расизм и стиль