Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидит на скамейке запасных. Видим, кто на сборах лучше смотрится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после игры с командой Кипра (1:0) объяснил, почему на поле не выходит нападающий .

«Чалов сидел на скамейке запасных, причем делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится.

С Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация.

Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.

Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Еще раз: все данные у нас есть.

Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому, что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле», – заявил Черчесов.