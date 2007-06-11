«Порту» договорился с Зе Луишем о контракте и предложит «Спартаку» 8 млн евро. Москвичи хотят 10 млн

«Порту» твердо намерен подписать форварда Зе Луиша.

Сегодня португальский клуб направит первое предложение о трансфере африканца в размере 8 миллионов евро. Эта сумма не устраивает , клуб хочет 10 миллионов.

При этом с самим игроком достигнуто предварительное соглашение о четырехлетнем контракте с зарплатой 1,5 миллиона евро в год (одной из самых высоких в клубе). В «Спартаке» он зарабатывает 1,8 миллиона евро в год.

Футболист не против вернуться в Португалию, тем более, в топ-клуб (ранее он выступал за «Брагу»). Ранее сообщалось, что «Порту» предложит 10 миллионов.

Зе Луиш выступает за с 2015 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Официальная форма и атрибутика «Спартака»