Лига наций (жен). Россия играет вничью с Южной Кореей

Сегодня женская сборная России играет с командой Южной Кореи в рамках четвертой недели волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

4-я неделя

Перуджа, Италия

Россия – Южная Корея – 1-1 (25:23, 15:25, 1:1, идет третий сет)

Италия – Болгария – 21.00

Токио, Япония

Сербия – Таиланд – 0-3 (22:25, 23:25, 21:25)

Япония – Бразилия – 1-3 (17:25, 19:25, 25:20, 22:25)

Цзянмынь, Китай

США – Турция – 0-3 (15:25, 17:25, 25:27)

Китай – Польша – 3-0 (25:12, 25:18, 25:22)

Штутгарт, Германия

Бельгия – Голландия – 18.30

Германия – Доминиканская Республика – 21.30

Турнирное положение: Турция – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Китай – 8-2 (23), Италия – 7-2 (22), Бразилия – 7-3 (22), США – 7-3 (21), Польша – 7-3 (20), Япония – 5-5 (15), Сербия – 5-5 (15), Бельгия – 5-4 (14), Доминиканская Республика – 5-4 (13), Таиланд – 4-6 (13), Германия – 3-6 (8), Голландия – 2-7 (7), Россия – 1-8 (4), Южная Корея – 1-8 (3), Болгария – 0-9 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».