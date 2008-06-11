Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Об этом говорится в отчете рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Родченков заявлял, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) платил крупные деньги бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу за сокрытие положительных допинг-проб россиян.

Члены группы связались с Родченковым, который предоставил им новую информацию и документы, а также сообщил, что намерен и дальше сотрудничать с IBU по этому вопросу.

Также сообщается, что IBU продолжает совместное с полицией Австрии расследование в отношении возможного применения допинга российскими спортсменами в период с 2011 по 2015 годы.

Помимо этого, секретарь рабочей группы провел «полезную дискуссию» с бывшим американским биатлонистом , который связался с IBU через специальный портал для информаторов.