«Матч ТВ»: олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту подозревается в нарушении антидопинговых правил.

По информации , на основании последних данных, оказавшихся в распоряжении Всемирного антидопингового агентства ( ), к Сильнову возникли вопросы у антидопинговых органов.

Бывший спортсмен сейчас занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

В пятницу в ВФЛА был отправлен запрос по поводу работы Сильнова в организации. На данный момент запрос все еще остается без ответа.

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