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«Матч ТВ»: олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил

Теги допинг сборная России прыжки в высоту ВФЛА Андрей Сильнов WADA Матч ТВ Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил. 

По информации «Матч ТВ», на основании последних данных, оказавшихся в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA), к Сильнову возникли вопросы у антидопинговых органов. 

Бывший спортсмен сейчас занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

В пятницу в ВФЛА был отправлен запрос по поводу работы Сильнова в организации. На данный момент запрос все еще остается без ответа.

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