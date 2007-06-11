ЧМ-2019 (U-20). 1/2 финала. Эквадор против Южной Кореи, Украина в меньшинстве победила Италию

На молодежном чемпионате мира в Польше проходят полуфинальные матчи.
Первым финалистом стала сборная Украины, которая в меньшинстве победила Италию (1:0).
ЧМ-2019 (U-20)
1/2 финала
- Дата проведения
- 11 июня, 18.30, «Городской стадион»
- Гол:
- 1:0 – 65 Булеца.
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Украина U-20 –
Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.
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Италия U-20 –
Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.
- Удаление:
- Попов (79).
- Дата проведения
- 11 июня, 21.30, «Arena Lublin»
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Эквадор U-20 –
Рамирес, Quintero, Porozo, Паласиос, Эспиноса, Сифуэнтес, Вальесилья, Ресабала, Плата, Альварадо, Кампана.
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Южная Корея U-20 –
Ли Кван Ен, Ho-Jin, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Se-Yoon, Jun, Ко Чжэ Хен, Hyun-Woo, Ли Кан Ин, Ji-Sol, О Се Хун.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.