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ЧМ-2019 (U-20). 1/2 финала. Эквадор против Южной Кореи, Украина в меньшинстве победила Италию

Теги результаты ЧМ-2019 U-20 сборная Южной Кореи U-20 сборная Эквадора U-20 сборная Украины U-20 сборная Италии U-20 Футбол

На молодежном чемпионате мира в Польше проходят полуфинальные матчи.

Первым финалистом стала сборная Украины, которая в меньшинстве победила Италию (1:0).

ЧМ-2019 (U-20)

1/2 финала

Украина U-20 – Италия U-20 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
11 июня, 18.30, «Городской стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 65 Булеца.
Украина U-20Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.
Италия U-20Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.
Предупреждения:
Сикан (1), Попов (55), Раньери (75).
Удаление:
Попов (79).

 

Эквадор U-20 – Южная Корея U-20
Дата проведения
11 июня, 21.30, «Arena Lublin»
превью матча онлайн статистика
Эквадор U-20Рамирес, Quintero, Porozo, Паласиос, Эспиноса, Сифуэнтес, Вальесилья, Ресабала, Плата, Альварадо, Кампана.
Южная Корея U-20Ли Кван Ен, Ho-Jin, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Se-Yoon, Jun, Ко Чжэ Хен, Hyun-Woo, Ли Кан Ин, Ji-Sol, О Се Хун.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЧМ-2019 (U-20)

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