Рекордная победа России с 9 голами, поражение Джоковича от Тима и титул Барти на «Ролан Гаррос», слабая игра французов в Турции и другие новости утра

1. В субботу случилась самая крупная победа в истории футбольной сборной России – 9:0 в отборочной игре Евро-2020 с Сан-Марино. Дзюба сделал покер, но лучшим на поле был Головин. В группе I по-прежнему лидируют бельгийцы, разгромившие команду Казахстана.

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

2. В иных группах квалификации Евро Франция без шансов проиграла Турции, Германия победила Беларусь, Италия разгромила Грецию.

3. В финале «Ролан Гаррос» Барти победила Вондроушову, впервые в карьере выиграв турнир «Большого шлема». Австралийка четыре года назад профессионально занималась крикетом, а теперь она вторая ракетка мира.

4. Джокович и Тим доиграли свой полуфинал. Доминик прервал 26-матчевую серию Новака без поражений на «Больших шлемах». Может, Тима больше не будут выгонять из пресс-рума ради Серены?

5. Бэйл не Тим, его хрен выгонишь, даже если вы босс «Реала». Гарет заявил руководству «Мадрида», что не уйдет из клуба.

6. Феттель выиграл поул на Гран-при Канады, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – двенадцатый.

7. Помимо чисто спортивных аспектов, в «Формуле-1» забурлил очередной скандал: некоторые команды считают, что шины в этом году сделали в угоду «Мерседесу».

8. В волейбольной Лиге наций Россия разгромила США.

9. В рамках UFC 238 в Чикаго Петр Ян победил Джимми Риверу единогласным решением судей. Все результаты дня – здесь.

10. Агентство AFP в субботу написало, что совет IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. По официальной версии, решение не вынесено, его лишь предстоит принять.

Цитата. Дмитрий Шнякин о российском обществе: «За месяц появились истории «скверного храма», мусорного полигона в Шиесе и травли Голунова. Горжусь теми, кому не все равно»