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UFC 238. Сехудо – Мораес, Фергюсон против Серроне, Ян встретится с Риверой и другие бои

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Сегодня ночью в Чикаго пройдет UFC 238. 

На турнире пройдут два титульных боя. Чемпион UFC в наилегчайшем весе встретится с Марлоном Мораесом в поединке за вакантный титул в легчайшем весе, а Валентина Шевченко проведет первую защиту титула в женском наилегчайшем весе против Джессики Ай.

Также на турнире пройдут два боя с участием российских бойцов.

Основной кард:

Генри Сехудо (14-2) против Марлона Мораеса (22-5-1) (бой за титул в наилегчайшем весе);

Валентина Шевченко (16-3) против Джессики Ай (14-6) (бой за титул в женском наилегчайшем весе);

Тони Фергюсон  (24-3) против Дональда Серроне (36-11);

Джимми Ривера (22-3) против Петра Яна (12-1);

Тай Туиваса (10-1) против Благоя Иванова (17-2).

Предварительный кард:

Татьяна Суарес (7-0) против Нины Ансарофф (10-5);

Алджамейн Стерлинг (17-3) против Педро Муньоса (18-3);

Каролина Ковалькевич (12-4) против Алексы Грассо (10-2);

Рикардо Ламас  (19-7) против Кэлвина Каттара (19-3);

Ян Ксяонан (10-1) против Анджелы Хилл (9-6);

Бевон Льюис (6-1) против Даррена Стюарта (9-4);

Эдди Уайнленд(23-13-1) против Григория Попова (14-2);

Кэтлин Чукагян (11-2) против Джоанн Колдервуд (13-3).

Начало боев – 1:15. Основной кард – в 5:00.

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Ночью Петр Ян дерется с Риверой в Чикаго. Возможно, это последний шаг перед титульным боем

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