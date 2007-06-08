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Самая крупная победа в истории сборной России – 9:0 в игре с Сан-Марино

Теги Сборная России по футболу сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Саранске обыграла команду Сан-Марино (9:0).

Это самая крупная победа в истории российской сборной. Ранее рекордными были матчи, завершившиеся со счетом 7:0 – против сборной Сан-Марино в 1995 году и против команды Лихтенштейна в 2015-м.

Нападающий Артем Дзюба сделал покер.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

Россия – Сан-Марино 9:0 (4:0, 5:0)
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25, автогол Чеволи, 2:0 – 31, пенальти Дзюба, 3:0 – 36 Кудряшов, 4:0 – 41 Миранчук, 5:0 – 73 Дзюба, 6:0 – 76 Дзюба, 7:0 – 77 Смолов, 8:0 – 83 Смолов, 9:0 – 88 Дзюба.
РоссияГильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 73), Оздоев, Головин, Миранчук (Смолов, 60), Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.
Сан-МариноБенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци (Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).
Предупреждения:
Ринальди (11), Муларони (17).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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