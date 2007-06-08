Самая крупная победа в истории сборной России – 9:0 в игре с Сан-Марино

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Саранске обыграла команду Сан-Марино (9:0).

Это самая крупная победа в истории российской сборной. Ранее рекордными были матчи, завершившиеся со счетом 7:0 – против сборной Сан-Марино в 1995 году и против команды Лихтенштейна в 2015-м.

Нападающий Артем Дзюба сделал покер.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.