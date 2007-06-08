Самая крупная победа в истории сборной России – 9:0 в игре с Сан-Марино

Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Саранске обыграла команду Сан-Марино (9:0).
Это самая крупная победа в истории российской сборной. Ранее рекордными были матчи, завершившиеся со счетом 7:0 – против сборной Сан-Марино в 1995 году и против команды Лихтенштейна в 2015-м.
Нападающий Артем Дзюба сделал покер.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 июня, 19.00, «Мордовия Арена»
- Голы:
- 1:0 – 25, автогол Чеволи, 2:0 – 31, пенальти Дзюба, 3:0 – 36 Кудряшов, 4:0 – 41 Миранчук, 5:0 – 73 Дзюба, 6:0 – 76 Дзюба, 7:0 – 77 Смолов, 8:0 – 83 Смолов, 9:0 – 88 Дзюба.
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Россия –
Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 73), Оздоев, Головин, Миранчук (Смолов, 60), Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.
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Сан-Марино –
Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци (Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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