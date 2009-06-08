Бэйл заявил руководству «Реала», что не уйдет

Полузащитник Гарет Бэйл намерен остаться в мадридском клубе.

В личной беседе с руководством, на которой валлиец настоял сам, он заявил, что не планирует уходить из команды этим летом и не будет рассматривать предложения от других клубов.

На данный момент у «Реала» нет предложений по Бэйлу, и клуб понимает, что несмотря на желание Зинедина Зидана от него избавиться, продать его будет достаточно сложно.

Бэйл поучаствовал в презентации новой игровой формы «Реала».

В «Реале» полыхает: Бэйл отказывается уходить без 51 млн евро, а Зидан говорит, что валлиец не вписывается в игру