IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее о продлении отстранения сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Рабочая группа по восстановлению представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу», – сообщили в IAAF.

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