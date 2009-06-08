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IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА

Теги допинг ВФЛА IAAF ТАСС Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

Ранее о продлении отстранения сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу», – сообщили в IAAF.

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