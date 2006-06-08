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Головин – лучший игрок сборной России в матче с Сан-Марино по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу рейтинги сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2020 Марио Фернандес Александр Головин Футбол

Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком сборной России в матче квалификации Евро-2020 с командой Сан-Марино (9:0).

23-летнего хавбека выбрали пользователи Sports.ru при поддержке платежной системы «Мир». Футболист набрал 105 240 голосов.

Головин опередил форварда Артема Дзюбу, сделавшего покер. На счету нападающего 100 856 голосов. Третьим в рейтинге стал защитник Марио Фернандес, набравший 67 942 голоса.

По итогам матчей со сборными Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0) лучшим признавался хавбек Денис Черышев.

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