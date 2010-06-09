Генри Сехудо – четвертый боец в истории UFC, который одновременно выигрывал пояса в двух дивизионах

В воскресенье чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо нокаутировал в третьем раунде Марлона Мораеса и стал чемпионом легчайшего дивизиона.

Сехудо – четвертый чемпион UFC, который одновременно владел поясами в двух категориях. До него подобного добивались Конор Макгрегор (полулегкий и легкий), Даниэль Кормье (полутяжелый и тяжелый) и Аманда Нуньес (женские легчайший и полулегкий).

Всего на счету Сехудо 15 побед и два поражения в ММА.

Сехудо разнес Мораеса, Фергюсон техническим нокаутом победил Серроне, а Ян побил Риверу. Онлайн UFC 238