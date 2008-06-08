Гран-при Канады. Квалификация. Феттель выиграл поул, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – 12-й

Гран-при Канады
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
8 июня 2019 года
Квалификация
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
8 июня 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.11,200
|1.11,142
|1.10,240
|23
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.11,518
|1.11,010
|1.10,446
|22
|3
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.11,214
|1.11,205
|1.11,920
|23
|4
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.11,837
|1.11,532
|1.11,071
|20
|5
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.12,023
|1.11,196
|1.11,079
|17
|6
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.11,229
|1.11,095
|1.11,101
|19
|7
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.11,720
|1.11,553
|1.11,324
|21
|8
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.11,780
|1.11,735
|1.11,863
|20
|9
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.11,750
|1.11,572
|1.13,981
|19
|10
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.12,107
|1.11,786
|-
|15
|11
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.11,619
|1.11,800
|12
|12
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.11,619
|1.11,921
|17
|13
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.12,122
|1.12,136
|16
|14
|Алекс Албон
|«Торо Россо»
|1.12,020
|1.12,193
|16
|15
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.12,109
|-
|15
|16
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.12,197
|6
|17
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.12,230
|10
|18
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.12,266
|9
|19
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.13,617
|10
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.14,393
|10
Феттель на поуле в Монреале! Сделал Хэмилтона в последней попытке. Онлайн квалификации