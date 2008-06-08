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Гран-при Канады. Квалификация. Феттель выиграл поул, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – 12-й

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Гран-при Канады
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
8 июня 2019 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Себастьян Феттель «Феррари» 1.11,200 1.11,142 1.10,240 23
2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.11,518 1.11,010 1.10,446 22
3 Шарль Леклер «Феррари» 1.11,214 1.11,205 1.11,920 23
4 Даниэль Риккардо «Рено» 1.11,837 1.11,532 1.11,071 20
5 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.12,023 1.11,196 1.11,079 17
6 Валттери Боттас «Мерседес» 1.11,229 1.11,095 1.11,101 19
7 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.11,720 1.11,553 1.11,324 21
8 Ландо Норрис «Макларен» 1.11,780 1.11,735 1.11,863 20
9 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.11,750 1.11,572 1.13,981 19
10 Кевин Магнуссен  «Хаас» 1.12,107 1.11,786 - 15
11 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.11,619 1.11,800   12
12 Даниил Квят «Торо Россо» 1.11,619 1.11,921   17
13 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.12,122 1.12,136   16
14 Алекс Албон «Торо Россо» 1.12,020 1.12,193   16
15 Ромен Грожан «Хаас» 1.12,109 -   15
16 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.12,197     6
17 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.12,230     10
18 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.12,266     9
19 Джордж Расселл «Уильямс» 1.13,617     10
20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.14,393     10

Феттель на поуле в Монреале! Сделал Хэмилтона в последней попытке. Онлайн квалификации

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