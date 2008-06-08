Барти, 4 года назад профессионально игравшая в крикет, выиграла «Ролан Гаррос» и станет второй ракеткой мира

Восьмая ракетка мира Эшли Барти, в финале «Ролан Гаррос» обыгравшая 38-ю, Маркету Вондроушову 6:1, 6:3, выиграла пятый одиночный титул в карьере и первый – «Большого шлема». Она стала первой за восемь лет австралийкой, выигравшей одиночный «Шлем», и первой с 1973-го чемпионкой «Ролан Гаррос» из Австралии.

23-летняя Барти – действующая чемпионка парного US Open и чемпионка юниорского «Уимблдона»-2011 – выполнила за матч 27 ударов навылет (при 26 невынужденных ошибках) и выиграла 15 из 20 выходов к сетке. По собственным словам, она провела «идеальный матч» и в понедельник станет второй ракеткой мира после того, как в полуфинале уступала 6:7, 0:3.

До этого «Ролан Гаррос» лучшим шлемовым результатом Барти, несколько лет назад уходившей из тенниса в профессиональный крикет, был четвертьфинал на Australian Open в этом году. С тех пор она выиграла супертурнир в Майами крупнейшей в WTA категории Premier Mandatory и дебютировала в топ-10.

19-летняя Вондроушова, не проходившая на «Шлемах» дальше четвертого круга, поднимется в рейтинге на 20 с лишним позиций и дебютирует в топ-20.

Видео, фото, новости, расписание матчей «Ролан Гаррос» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!