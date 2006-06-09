Дмитрий Шнякин: «За месяц появились истории «скверного храма», мусорного полигона в Шиесе и травли Голунова. Горжусь теми, кому не все равно»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поддержал протестующих, выступивших в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова, а также против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и мусорного полигона в Шиесе.
«Наткнулся на ролик, где наши люди немели при вопросе о том, чем или кем они гордятся в современной России.
Для меня ответ очевиден, когда всего за месяц появились истории о «скверного храма», мусорного полигона в Шиесе и травли журналиста Голунова. Горжусь людьми, которым не все равно», – написал Шнякин в твиттере.
К своему сообщению Шнякин прикрепил фотографии с акций, проводимых протестующими.
Наткнулся на ролик, где наши люди немели при вопросе о том, чем или кем они гордятся в современной России. Для меня ответ очевиден, когда всего за месяц появились истории #скверныйхрам, мусорного полигона в #Шиес и травли журналиста #Голунов. Горжусь людьми, которым не все равно. pic.twitter.com/0Yz5RYRl4M— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 8, 2019