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Дмитрий Шнякин: «За месяц появились истории «скверного храма», мусорного полигона в Шиесе и травли Голунова. Горжусь теми, кому не все равно»

Теги происшествия фото Политика Дмитрий Шнякин Футбол

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поддержал протестующих, выступивших в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова, а также против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и мусорного полигона в Шиесе.

«Наткнулся на ролик, где наши люди немели при вопросе о том, чем или кем они гордятся в современной России.

Для меня ответ очевиден, когда всего за месяц появились истории о «скверного храма», мусорного полигона в Шиесе и травли журналиста Голунова. Горжусь людьми, которым не все равно», – написал Шнякин в твиттере.

К своему сообщению Шнякин прикрепил фотографии с акций, проводимых протестующими.

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