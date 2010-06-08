AFP: Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Заседание совета IAAF проходит в Монако.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

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