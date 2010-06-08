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AFP: Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Теги допинг ВФЛА IAAF Легкая атлетика

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Заседание совета IAAF проходит в Монако.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

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