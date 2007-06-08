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Ролан Гаррос. Финал. Барти играет с Вондроушовой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Эшли Барти Маркета Вондроушова Теннис

В финале «Ролан Гаррос» 19-летняя Маркета Вондроушова играет с восьмой сеяной Эшли Барти за первый титул на «Больших шлемах».

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия) Маркета Вондроушова (Чехия)
6:1|1:0
Дата проведения
8 июня, 17.34
Онлайн матча

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