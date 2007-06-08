Ролан Гаррос. Финал. Барти играет с Вондроушовой

В финале «Ролан Гаррос» 19-летняя Маркета Вондроушова играет с восьмой сеяной Эшли Барти за первый титул на «Больших шлемах».

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

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