Ролан Гаррос. Финал. Барти играет с Вондроушовой

В финале «Ролан Гаррос» 19-летняя Маркета Вондроушова играет с восьмой сеяной Эшли Барти за первый титул на «Больших шлемах».
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
- Дата проведения
- 8 июня, 17.34
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