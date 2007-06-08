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Дзюба сделал покер в матче с Сан-Марино и вошел в топ-4 бомбардиров сборной России

Теги Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко Андрей Аршавин Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил три гола в матче со сборной Сан-Марино (9:0, второй тайм) в квалификации Евро-2020.

30-летний форвард забил 17-й, 18-й, 19-й и 20-й голы за национальную команду, всего он провел 35 матчей. Форвард «Зенита» обошел Андрея Аршавина и Валерия Карпина в списке бомбардиров, на счету которых по 17 голов.

Больше мячей за сборную в российской истории на счету только у Александра Кержакова (30), Владимира Бесчастных (26) и Романа Павлюченко (21).

Дзюба – лучший бомбардир из действующих игроков. 

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