Дзюба сделал покер в матче с Сан-Марино и вошел в топ-4 бомбардиров сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил три гола в матче со сборной Сан-Марино (9:0, второй тайм) в квалификации Евро-2020.

30-летний форвард забил 17-й, 18-й, 19-й и 20-й голы за национальную команду, всего он провел 35 матчей. Форвард обошел Андрея Аршавина и Валерия Карпина в списке бомбардиров, на счету которых по 17 голов.

Больше мячей за сборную в российской истории на счету только у (30), Владимира Бесчастных (26) и Романа Павлюченко (21).

Дзюба – лучший бомбардир из действующих игроков.