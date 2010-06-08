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Лига наций. Россия ведет 2-0 по сетам в матче с США

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Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с командой США в рамках второй недели Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

2-я неделя

Уфа, Россия

Россия – США – 2-0 (25:22, 25:19, 8:3, идет третий сет)

Италия – Португалия – 3-0 (26:13, 25:20, 25:11)

Токио, Япония

Аргентина – Иран – 1-3 (19:25, 25:20, 22:25, 32:34)

Япония – Бразилия – 0-3 (22:25, 19:25, 21:25)

Нинбо, Китай

Польша – Болгария – 3-1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:20)

Китай – Франция – 0-3 (16:25, 23:25, 20:25)

Оттава, Канада

Сербия – Австралия – 23.10

Канада – Германия – 2.10 (9 июня)

Турнирное положение:  Франция – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Бразилия – 5 игр – 0 поражений (13 очков), Иран – 4-1 (13), Италия – 4-1 (12), Канада – 3-1 (9),  Россия – 3-1 (8), Польша – 3-2 (8), Аргентина – 2-3 (6), Япония – 2-3 (6), Германия – 2-2 (4), США – 1-3 (4), Китай – 1-4 (4), Болгария – 1-4 (3), Португалия – 1-4 (3), Сербия – 0-4 (2), Австралия – 0-4 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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