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Серена Уильямс стала первой спортсменкой в списке богатейших женщин США Forbes

Теги Серена Уильямс бизнес WTA деньги Теннис

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс стала героиней обложки специального выпуска американского издания журнала Forbes, посвященного женщинам, разбогатевшим самостоятельно (The Richest Self-Made Women).

37-летняя теннисистка стала первой спортсменкой в пятом ежегодном списке. Ее состояние оценивается в 225 миллионов долларов (ее мужа сооснователя Reddit Алексиса Оганяна – в 70). В последние годы Уильямс занимается венчурным финансированием и инвестировала в 34 разных стартапа, а также перезапустила собственную марку одежды.

В прошлогодний список Forbes вошли певицы Тэйлор Свифт, Бейонсе, Селин Дион, Мадонна, дизайнеры Вера Вонг, Тори Берч, COO Facebook Шерил Сэндберг, основательница марки одежды Forever 21 Джин Сук Чанг и другие. Его возглавляла Диана Хендрикс – владелица компании по производству кровельных материалов ABC Supply (4,9 млрд долларов). Свежий рейтинг еще не опубликован.

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