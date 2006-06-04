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Юридическое бюро отказалось работать с девушкой, обвинившей Неймара в изнасиловании, потому что она призналась, что секс был по согласию

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция происшествия Неймар Футбол

В деле о возможном изнасиловании девушки со стороны форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара произошел новый поворот.

По информации Globoesporte, юридическое бюро «Фернандес и Абреу» отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней, и расторгло контракт.

Утверждается, что в беседе с адвокатами девушка заявила, что речь идет не об изнасиловании: «сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но во время процесса он проявил жестокость и бил ее».

По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие. Девушка нашла нового адвоката, который подал в полицию заявление от ее имени относительно изнасилования.

Представитель «Фернандеса и Абреу» заявил, что, судя по ее показаниям, девушка является жертвой нападения, а не изнасилования, а это другая статья УК и другое наказание. За дачу ложных показаний ей также может грозить наказание.

27-летнего футболиста обвиняют в изнасиловании, совершенном 15 мая в парижском отеле.

Бразильская конфедерация футбола договорилась, что игрок даст показания на следующей неделе после товарищеских матчей.

Также полиция конфискует телефон Неймара, опубликовавшего интимные изображения девушки, которая обвинила его в изнасиловании.

Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию

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