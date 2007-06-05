Реклама 18+
Реклама 18+

Али Абдель-Азиз: «Теперь Хабиб – самый высокооплачиваемый боец UFC»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Абдулманап Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов Али Абдель-Азиз UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз рассказал о подписании нового контракта с UFC.

«Мы очень рады. О нас позаботились. Лучших условий и пожелать было нельзя – мы благодарны за это. Это были самые легкие переговоры в моей жизни. Четко и по делу. 

Это одна из крупнейших сделок в истории UFC. Меня не заботит Конор Макгрегор и тот факт, что у него самый жирный контракт.

UFC дает нам то, что мы хотим. Они приняли деловое решение и сделали нас партнерами. Мы партнеры. 

На мой взгляд, Хабиб – величайший боец, которого видел мир. Он никогда не проигрывал. Его даже никогда не бросали. Он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника. И никакого допинга.

Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне: сегодня Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом. Я все видел – мне показали все. Мы счастливы. Настало время боев.

Бой с Порье в Абу-Даби – это как показательное выступление принца перед своим народом. Это возвращение домой. Для людей, которые поддерживают его. А Хабиба поддерживает весь Ближний Восток, вся Северная Африка, полтора миллиарда мусульман. UFC сделала правильный выбор. Они знают, что у Хабиба есть влияние в мусульманском мире. А Дэйна Уайт предприниматель. Он крупнейший промоутер в истории единоборств. И он принял отличное решение.

UFC сдержала слово. Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов попали в тот же кард. Зубайра переподписал контракт. Они выполнили все, что говорили. Теперь дело за нами.

Но одна из важнейших вещей для Хабиба – это то, что его отец будет в углу во время боя. Это дороже любых денег», – сказал Абдель-Азиз.

Хабиб встретится с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби.

Хабиб – Порье: теперь официально. Рассказываем о главном событии UFC 242

Реклама 18+

Опрос

Хабиб подерется с Порье. Кто победит?

7075 голосов 12
  • Досрочная победа Хабиба
    48%
  • Победа Хабиба по очкам
    22%
  • Досрочная победа Порье
    20%
  • Победа Порье по очкам
    10%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться