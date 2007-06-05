Али Абдель-Азиз: «Теперь Хабиб – самый высокооплачиваемый боец UFC»

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз рассказал о подписании нового контракта с UFC.

«Мы очень рады. О нас позаботились. Лучших условий и пожелать было нельзя – мы благодарны за это. Это были самые легкие переговоры в моей жизни. Четко и по делу.

Это одна из крупнейших сделок в истории UFC. Меня не заботит Конор Макгрегор и тот факт, что у него самый жирный контракт.

UFC дает нам то, что мы хотим. Они приняли деловое решение и сделали нас партнерами. Мы партнеры.

На мой взгляд, Хабиб – величайший боец, которого видел мир. Он никогда не проигрывал. Его даже никогда не бросали. Он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника. И никакого допинга.

Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне: сегодня Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом. Я все видел – мне показали все. Мы счастливы. Настало время боев.

Бой с Порье в Абу-Даби – это как показательное выступление принца перед своим народом. Это возвращение домой. Для людей, которые поддерживают его. А Хабиба поддерживает весь Ближний Восток, вся Северная Африка, полтора миллиарда мусульман. UFC сделала правильный выбор. Они знают, что у Хабиба есть влияние в мусульманском мире. А Дэйна Уайт предприниматель. Он крупнейший промоутер в истории единоборств. И он принял отличное решение.

UFC сдержала слово. Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов попали в тот же кард. Зубайра переподписал контракт. Они выполнили все, что говорили. Теперь дело за нами.

Но одна из важнейших вещей для Хабиба – это то, что его отец будет в углу во время боя. Это дороже любых денег», – сказал Абдель-Азиз.

Хабиб встретится с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби.

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