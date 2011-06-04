«Реал» объявил о переходе Йовича. Контракт на 6 лет

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович официально стал игроком .

Мадридский клуб объявил о переходе сербского футболиста. Контракт с форвардом рассчитан на шесть лет.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит около 65-70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Йович забил 27 голов в 46 матчах бундеслиги и Лиги Европы. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Лука Йович: отказал Венгеру, спал в машине, чтобы пробиться в футбол

«Реал» купил Йовича за 60 млн евро, это только начало. Трансферный лист Зидана – в одной картинке