Реклама 18+
Реклама 18+

«Реал» объявил о переходе Йовича. Контракт на 6 лет

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Лука Йович Футбол

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович официально стал игроком «Реала».

Мадридский клуб объявил о переходе сербского футболиста. Контракт с форвардом рассчитан на шесть лет.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что она составит около 65-70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Йович забил 27 голов в 46 матчах бундеслиги и Лиги Европы. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Лука Йович: отказал Венгеру, спал в машине, чтобы пробиться в футбол

«Реал» купил Йовича за 60 млн евро, это только начало. Трансферный лист Зидана – в одной картинке

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться