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Лига наций (жен) Россия уступает Бельгии 0-2 по сетам

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Сегодня женская сборная России играет со сборной Бельгии в рамках третьей недели Лиги наций. 

Лига наций

Женщины

3-я неделя

Кортрейк, Бельгия

Бельгия – Россия – 2-0 (25:22, 25:20, 0:0, идет третий сет)

Сербия – Польша – 3-0 (27:25, 25:21, 25:22)

Бангкок, Таиланд

Доминиканская Республика – Турция – 1-3 (20:25, 21:25, 26:24, 18:25)

Таиланд – Болгария – 3-1 (25:27, 25:20, 25:22, 25:22)

Гонконг, Китай

Голландия – Италия – 1-3 (13:25, 25:22, 19:25, 16:25)

Китай – Япония – 3-0 (27:25, 25:18, 25:21)

Линкольн, США

Бразилия – Германия – 00.30 (5 июня)

США – Южная Корея – 03.30 (5 июня)

Турнирное положение: Турция – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Италия – 6-1 (18), США – 5-1 (15), Польша – 5-2 (15), Китай – 5-2 (15), Бразилия – 4-2 (12), Япония – 4-3 (12), Сербия – 4-3 (12), Таиланд – 3-4 (9), Доминиканская Республика – 3-4 (8), Бельгия – 3-3 (8), Голландия – 2-5 (7), Южная Корея – 1-5 (3), Россия – 1-5 (3), Германия – 1-5 (3), Болгария – 0-7 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

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