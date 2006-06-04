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Baza: Семак станет сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Петербурга Беглова

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия политика Александр Беглов Футбол

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил в свою команду главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Беглов сегодня назвал Семака сопредседателем своего предвыборного штаба, сообщает телеграм-канал Baza.

– Вам уже сообщили о назначении?

– Мы пообщались, да. Телефонный разговор был, но приеду после короткого отпуска, мы еще пообщаемся, и я потом скажу все, – заявил Семак.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября в единый день голосования.

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