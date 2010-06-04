«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на молодежный футбол в 2018 году – 758,6 млн рублей

Стало известно, как клубы РПЛ тратят деньги на подготовку молодежи.

Данные об этом содержатся в отчете РФС за 2018 год, который попал в распоряжение сайта «Спорт Бизнес Консалтинг». Больше всех в молодежный футбол вкладывается .

1. «Краснодар» – 758,6 млн рублей

2. – 493,6

3. ЦСКА – 273,9

4. «Локомотив» – 215,1

5. – 207

6. «Динамо» – 135,1

7. «Рубин» – 94,4

8. – 82,2

9. «Уфа» – 74,3

10. «Анжи» – 70

11. «Енисей» – 57,4

12. – 54,3

13. «Ахмат» – 52,1

14. «Оренбург» – 41,2

15. «Крылья Советов» – 39,4

16. «Арсенал» – 20,4

«Спартак» тратит на агентов столько же, сколько все остальные клубы РПЛ вместе взятые