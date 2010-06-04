«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на молодежный футбол в 2018 году – 758,6 млн рублей

Стало известно, как клубы РПЛ тратят деньги на подготовку молодежи.
Данные об этом содержатся в отчете РФС за 2018 год, который попал в распоряжение сайта «Спорт Бизнес Консалтинг». Больше всех в молодежный футбол вкладывается «Краснодар».
1. «Краснодар» – 758,6 млн рублей
2. «Зенит» – 493,6
3. ЦСКА – 273,9
4. «Локомотив» – 215,1
5. «Спартак» – 207
6. «Динамо» – 135,1
7. «Рубин» – 94,4
8. «Ростов» – 82,2
9. «Уфа» – 74,3
10. «Анжи» – 70
11. «Енисей» – 57,4
12. «Урал» – 54,3
13. «Ахмат» – 52,1
14. «Оренбург» – 41,2
15. «Крылья Советов» – 39,4
16. «Арсенал» – 20,4
«Спартак» тратит на агентов столько же, сколько все остальные клубы РПЛ вместе взятые