Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»

Владелец Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.

Согласно идее президента ЦСКА Евгения Гинера, по итогам сезона-2019/20 из РПЛ никто не вылетит напрямую, две последние команды проведут стыковые матчи с клубами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ. Первое и второе места ФНЛ выйдут напрямую в премьер-лигу. Таким образом, с сезона-2020/21 в чемпионате России будут участвовать 18 команд.

– Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

– Я не видел документов.

– Ваше мнение о реформе – расширении лиги до 18 клубов – поменялось?

– Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

– Как будет голосовать «Спартак»?

– Против.

– Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели – неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?

– Пока их не видел, – сказал Федун.