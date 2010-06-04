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Goal.com: Головин – самый провальный трансфер года в Европе

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу рейтинги Александр Головин Футбол

Полузащитник сборной России Александр Головин назван худшим трансфером последнего года в Европе по версии Goal.com.

23-летний хавбек прошлым летом перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.

В статье, которая называется «Провал сезона в Европе! Герой чемпионата мира Головин – катастрофа за 30 миллионов евро», утверждается, что «за 12 месяцев российский атакующий футболист прошел путь от национального достояния до дорогостоящего провала».

По мнению Goal.com, Головин так и не сумел проявить себя во Франции за весь сезон, о чем свидетельствует также его включение в сборные провалов сезона по версии французской прессы.

Головин набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в дебютном сезоне в «Монако». Его команда заняла 17-е место в чемпионате.

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