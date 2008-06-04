Давыдов о канадских площадках на ЧМ: «Большая ошибка. Маленький лед дает лишние преимущества «дуборезам»

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал решение ИИХФ проводить чемпионаты мира с 2020 года на площадках канадского размера.

«Для меня загадка, как европейские федерации и в частности российские хоккейные власти позволили президенту ИИХФ Рене Фазелю спеть свою лебединую песню и сделать большой подарок североамериканцам. Имею в виду то, что, начиная с чемпионата мира-2020, все турниры будут проходить на маленьких площадках.

На самом деле это решение все переворачивает с ног на голову. Теперь игроки КХЛ и большинства других европейских лиг оказываются в шкуре энхаэловцев и будут долго адаптироваться на мировых первенствах. А представители , наоборот, начнут себя чувствовать на этих турнирах, как у себя дома. Считаю, допущена большая ошибка.

Маленький лед нивелирует разницу в классе, упрощает игру, дает дополнительные преимущества «дуборезам». Вы посмотрите на НХЛ, где все чаще говорят о необходимости увеличения площадок. И где уже в первых-вторых раундах плей-офф вылетают самые техничные и комбинационные команды, а до финала доходят простоватые «Сент-Луис» и «Бостон», в которых нет суперзвезд.

Вы видели в Братиславе овертайм три на три в матче Россия – Чехия? Это был праздник комбинационного хоккея, когда на большом и чистом льду такие мастера, как Гусев или Кучеров рисовали свои комбинации. Получил огромное эстетическое удовольствие от такой игры и словно вернулся в славное прошлое нашего хоккея.

И вот Фазель вдруг делает шаг в прямо противоположном направлении. Считаю, такие судьбоносные решения должны приниматься на референдуме европейских федераций. Еще не поздно одуматься и все изменить», – сказал Давыдов.