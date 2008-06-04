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Давыдов о канадских площадках на ЧМ: «Большая ошибка. Маленький лед дает лишние преимущества «дуборезам»

Теги ИИХФ Виталий Давыдов Рене Фазель НХЛ чемпионат мира Хоккей

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал решение ИИХФ проводить чемпионаты мира с 2020 года на площадках канадского размера. 

«Для меня загадка, как европейские федерации и в частности российские хоккейные власти позволили президенту ИИХФ Рене Фазелю спеть свою лебединую песню и сделать большой подарок североамериканцам. Имею в виду то, что, начиная с чемпионата мира-2020, все турниры будут проходить на маленьких площадках. 

На самом деле это решение все переворачивает с ног на голову. Теперь игроки КХЛ и большинства других европейских лиг оказываются в шкуре энхаэловцев и будут долго адаптироваться на мировых первенствах. А представители НХЛ, наоборот, начнут себя чувствовать на этих турнирах, как у себя дома. Считаю, допущена большая ошибка. 

Маленький лед нивелирует разницу в классе, упрощает игру, дает дополнительные преимущества «дуборезам». Вы посмотрите на НХЛ, где все чаще говорят о необходимости увеличения площадок. И где уже в первых-вторых раундах плей-офф вылетают самые техничные и комбинационные команды, а до финала доходят простоватые «Сент-Луис» и «Бостон», в которых нет суперзвезд. 

Вы видели в Братиславе овертайм три на три в матче Россия – Чехия? Это был праздник комбинационного хоккея, когда на большом и чистом льду такие мастера, как Гусев или Кучеров рисовали свои комбинации. Получил огромное эстетическое удовольствие от такой игры и словно вернулся в славное прошлое нашего хоккея. 

И вот Фазель вдруг делает шаг в прямо противоположном направлении. Считаю, такие судьбоносные решения должны приниматься на референдуме европейских федераций. Еще не поздно одуматься и все изменить», – сказал Давыдов.

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