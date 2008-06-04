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Сарри договорился с «Юве» о контракте с зарплатой 6-7 млн евро в год

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия Роман Абрамович серия А Италия возможные трансферы Маурицио Сарри Футбол

Стало известно, сколько будет зарабатывать Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», если уйдет из «Челси».

Утверждается, что 60-летний специалист договорился с «Юве» о трехлетнем контракте с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

«Челси» в целом готов отпустить Сарри, но финальное решение должен принять владелец клуба Роман Абрамович. Сообщалось, что «Ювентус» готов выплатить требуемую компенсацию за тренера в размере 5 миллионов фунтов.

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