Сарри договорился с «Юве» о контракте с зарплатой 6-7 млн евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», если уйдет из «Челси».
Утверждается, что 60-летний специалист договорился с «Юве» о трехлетнем контракте с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.
«Челси» в целом готов отпустить Сарри, но финальное решение должен принять владелец клуба Роман Абрамович. Сообщалось, что «Ювентус» готов выплатить требуемую компенсацию за тренера в размере 5 миллионов фунтов.
Сарри почти в «Ювентусе»: слово за Абрамовичем, фанаты «Наполи» против трансфера в Турин