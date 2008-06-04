Сарри договорился с «Юве» о контракте с зарплатой 6-7 млн евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать Маурицио Сарри на посту главного тренера , если уйдет из «Челси».

Утверждается, что 60-летний специалист договорился с «Юве» о трехлетнем контракте с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

в целом готов отпустить Сарри, но финальное решение должен принять владелец клуба Роман Абрамович. Сообщалось, что готов выплатить требуемую компенсацию за тренера в размере 5 миллионов фунтов.

Сарри почти в «Ювентусе»: слово за Абрамовичем, фанаты «Наполи» против трансфера в Турин