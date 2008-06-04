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Федерер вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» впервые с 2012-го и теперь в 39-й раз сыграет с Надалем

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Теннис

37-летний Роджер Федерер на «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку (7:6, 4:6, 7:6, 6:4) и вышел в полуфинал. Для швейцарца это 44-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» вообще и восьмой в Париже.

На грунтовом «Шлеме» Федерер не выходил в четверку лучших с 2012 года, а последние три сезона вообще его пропускал. На всех ТБШ он не добирался до этой стадии с победного Australian Open-2018.

В 1/2 швейцарец в 39-й раз сыграет с Рафаэлем Надалем. В личных встречах испанец ведет 23:15, на грунте – 13:2, на «Ролан Гаррос» – 5:0. В Париже Надаль четыре раза обыгрывал Федерера в финале и один раз – в полуфинале. Федерер на «Ролан Гаррос» никогда не брал у него больше сета, но только однажды проиграл в трех.

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